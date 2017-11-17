13:15 17.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Профильный комитет рекомендовал парламенту принять законопроект о реинтеграции Донбасса

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны в пятницу, 17 ноября, рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Профильный комитет рекомендовал парламенту принять законопроект о реинтеграции Донбасса

Соответствующее решение депутаты принять сегодня на заседании комитет. При этом глава комитета Сергей Пашинский отметил, что по его мнению, зал парламента обязана поддержать законопроект № 7163 в ближайшие сессионные недели.

Напомним, комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны включил вопрос Крыма в законопроект о реинтеграции Донбасса.

Как сообщал УРА-Информ, рабочая группа также включила в законопроект дату начала оккупации территории Украины Российской Федерацией, а также вопрос оккупации Крыма.


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