Профильный комитет рекомендовал парламенту принять законопроект о реинтеграции Донбасса

Соответствующее решение депутаты принять сегодня на заседании комитет. При этом глава комитета Сергей Пашинский отметил, что по его мнению, зал парламента обязана поддержать законопроект № 7163 в ближайшие сессионные недели.

Напомним, комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны включил вопрос Крыма в законопроект о реинтеграции Донбасса.

Как сообщал УРА-Информ, рабочая группа также включила в законопроект дату начала оккупации территории Украины Российской Федерацией, а также вопрос оккупации Крыма.