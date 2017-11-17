15:30 17.11.2017 | Политика | Новости
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Президент Турции обвинил Соединенные Штаты в финансировании боевиков ИГИЛ в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Соединенные Штаты Америки в финансировании боевиков террористической организации "Исламское государство" в Сирии.

Президент Турции обвинил Соединенные Штаты в финансировании боевиков ИГИЛ в Сирии

Об этом сообщает издание Sabah.

Как отметил Эрдоган, Америка к большому разочарованию, отложила большую часть своих обещаний с самого начала сирийского кризиса. Проблема, которую мы могли бы запросто решить, затягивается из-за настойчивости США. Со сменой президента ситуация мало изменилась.

Президент Турции считает, что предыдущая администрация под руководством Барака Обамы не выполняла обещания по координации действий в Ракке, Дейр-эз-Зоре и других городах Сирии.

"Борьба с ИГИЛ - это только слова. Что вы сделали? Вы заплатили ИГИЛ много денег. Мои солдаты вели героическую борьбу. Эта территория в 2 тыс. кв. была очищена от ИГИЛ. Мы знаем о сценариях США. Альянс - это нечто иное", - резюмировал Эрдоган.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", военнослужащие Ирака за короткий промежуток времени освободили Раву - последний город страны, который контролировали террористы "Исламского государства".


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