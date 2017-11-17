09:32 17.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100179300:Polishuk

Порошенко в декабре внесет в парламент претендентов на должность членов ЦИК

Президент Украины должен внести в парламент 13 кандидатур на членов Центральной избирательной комиссии.

Порошенко в декабре внесет в парламент претендентов на должность членов ЦИК

В декабре в Верховной Раде может быть консолидирована позиция по этому вопросу. Об этом в четверг, 16 ноября, заявил в комментарии журналистам в кулуарах парламента, заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Сергей Березенко.

По его словам, представители фракций решили изменить ряд фамилий в представлении о назначении членов ЦИК и уже подали повторный список главе государства.

Президент вносит все кандидатуры после консультаций с фракциями, поэтому сейчас этот вопрос решается. На сегодня вроде почти все фракции переподали свои пожелания, - пояснил политик, добавив, что таким образом сегодня можно сформировать пул кандидатов на должности членов ЦИК, которые внесет Президент.

Также он отметил, что будут внесены 13 кандидатов и заверил, что в декабре будет результативное голосование по этому вопросу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Андрея Парубия заверил, что вопрос по поводу нового состава Центризбиркома "будет сдвинут с мертвой точки дискуссий". Верховная Рада может рассмотреть дело о назначении новых членов украинского Центризбиркома уже в декабре.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив