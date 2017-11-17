Парубий верит, что Трамп подпишет 350 млн долл. помощи на безопасность Украины

В котором предусмотрено 350 млн долл. для предоставления помощи в сфере безопасности для Украины, в частности летальных вооружений оборонного характера.

Такие сведения глава парламента заявил в начале заседания Верховной Рады сегодня, 17 ноября.

Как добавил Парубий, от имени всех народных депутатов выразил благодарность американским коллегам за поддержку Украины.

"Я убежден, что президент США Дональд Трамп подпишет оборонный бюджет и это будет важным шагом в нашем сотрудничестве и в победе над российским агрессором", - отметил он.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Министерство обороны Швеции планирует присоединиться к процессу подготовки украинских военнослужащих. Согласно словам Полтарака, министр обороны Швеции также приедет в Украину в начале следующего года. Тогда и будет принято окончательное решение по вопросу обмена опытом, подчеркнул украинский министр.