МВД требует урегулировать ситуацию с авто на еврономерах

Такая информация сообщается на официальном сайте МВД.

Как отметил министр, если автомобиль въезжает в страну временно, то не регистрируется в базе данных. Но когда люди ввозят авто в Украину и не регистрируют, то этот вопрос должна решать ГФС, предложив соответствующие механизмы урегулирования проблемы.

"Как обеспечить этот процесс - это вопрос фискальной службы, которая должна предложить соответствующие механизмы", - сказал министр.

Аваков также добавил, что в стране, которая воюет, обязательно надо останавливать и проверять автомобили на иностранных номерах.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", представители таможенных органов Литвы начали расследование относительно законности ввоза и использования на территории Украины автомобилей, зарегистрированных на территории Литовской Республики. Отмечается, что литовские коллеги на запрос украинской стороны начали расследование относительно законности ввоза и использования на территории Украины транспортных средств, зарегистрированных на территории Литовской Республики.