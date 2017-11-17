Европейским политикам не хватает мужества признать Крым российским, - Милош Земан

Такое заявление Земан сделал в ответ на ремарку корреспондента, что Земан - "чуть ли не единственный европейский политик, который откровенно признал воссоединения Крыма с Россией свершившимся фактом".

"Знаете, то, что я единственный политик, который высказался в этом ключе, не означает, что другие не имеют тех же самых взглядов, но у них не хватает мужества, чтобы выразить их публично", - ответил чешский президент.

Глава Чехии, вновь сравнил Косово и Крым, заявив о двойных стандартах.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", третий комитет Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций одобрил обновленную резолюцию по правам человека в Крыму. Глава государства поприветствовал решение комитета и поблагодарил соавторам решения и всем союзникам Украины за мощный сигнал российской оккупационной власти относительно международного единства и солидарности в вопросе деоккупации Крыму.