10:19 17.11.2017 | Политика | Новости
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Европейским политикам не хватает мужества признать Крым российским, - Милош Земан

По мнению президента Чехии Милоша Земана, есть много европейских политиков, которые считают аннексию Крыма "завершенным делом", но им не хватает мужества признать это открыто.

Европейским политикам не хватает мужества признать Крым российским, - Милош Земан

Такое заявление Земан сделал в ответ на ремарку корреспондента, что Земан - "чуть ли не единственный европейский политик, который откровенно признал воссоединения Крыма с Россией свершившимся фактом".

"Знаете, то, что я единственный политик, который высказался в этом ключе, не означает, что другие не имеют тех же самых взглядов, но у них не хватает мужества, чтобы выразить их публично", - ответил чешский президент.

Глава Чехии, вновь сравнил Косово и Крым, заявив о двойных стандартах.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", третий комитет Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций одобрил обновленную резолюцию по правам человека в Крыму. Глава государства поприветствовал решение комитета и поблагодарил соавторам решения и всем союзникам Украины за мощный сигнал российской оккупационной власти относительно международного единства и солидарности в вопросе деоккупации Крыму.


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