В Минске началось заседание контактной группы

Такие сведения сообщил пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - написала она.

Отметим, что на заседании в среду в очередной раз обсудят освобождения заложников. Кстати, прогресса в этом вопросе нет уже 15 месяцев.

Предыдущие переговоры прошли 27 октября.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", контактной группе по вопросам Донбасса необходим политический посыл "нормандской четверки". Так, процесс ведения переговоров по мирному урегулированию сложившейся на Донбассе ситуации на данный момент зашел в тупик.