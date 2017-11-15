Россия пытается Донбасс сделать своей колонией, - Климкин

Россия не "творить мир", ей нужны колонии. Такое мнение в среду, 15 ноября, в своем Twitter после переговоров со специальным представителем Соединенных Штатов Америки по Украине Куртом Волкером, высказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Глава ведомства также напомнил, что за последние несколько дней он провел шесть разговор с Волкером. Мы благодарны ему за преданность нашему общему делу. Мы видим, что Россия не хочет "творить мир", а хочет сохранить свою колонию на Донбассе, оставить все как есть и даже сделать хуже. Это не пройдет, - заверил министр, добавив, что будет продолжать работу в этом направлен ии и дальше.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Третий комитет Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций во вторник, 14 ноября, одобрил обновленную резолюцию по правам человека в Крыму.