Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook. "Визит делегации Генпрокуратуры в Евроюст. Вскоре в Украине появится офицер связи при Евроюсте", - написал Енин.

Также заместитель ГПУ подчеркнул, что такое введение позволит Украине лучше координировать совместные операции с 28 государствами-членами ЕС. Кроме того, украинское государство получит прямой доступ к базам данных этой Евроинстиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ГПУ опровергают исчезновении средств, конфискованных в рамках "газового дела". По словам заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, "Ощадбанк" напрямую перечислил эти средства на счет Государственной казначейской службы Украины. Дальнейшая судьба указанных средств была определена уже Верховной Радой Украины, которая летом этого года приняла закон об изменениях в государственный бюджет, определив целевое использование данных средств, - заявил он.