Рада может уже на этой неделе сократить количество комитетов, - Парубий

Они должны не превышать двадцати. Об этом в понедельник, 13 ноября, в эфире одного из украинских телеканалов заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

По его словам, именно он стал инициатором таких изменений. На этой неделе мы сможем рассмотреть законопроект, который наработала рабочая группа.

Я возглавляю рабочую группу по реформе парламента и она предполагает, по моему мнению, важный шаг. Мы должны внести изменения в регламент, чтобы в парламенте было не более 20 комитетов и чтобы эти 20 комитетов соотносились с министерствами в правительстве, - заявил Парубий, добавив, что это даст возможность профильным комитетам и министерствам согласовывать вопросы и занимать единую позицию во время их рассмотрения в сессионном зале.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, народного депутата Егора Соболева могут уже 15 ноября отозвать с поста главы парламентского комитета по предупреждению коррупции. Сейчас за его отставку собирают подписи. Подпишутся все представители Блока Петра Порошенко, "Народного фронта" и "Оппоблока", - рассказали журналистам на правах анонимности сразу два члена антикоррупционного комитета.