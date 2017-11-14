Пучдемон заявил, что всегда выступал за единство Испании

Он также готов признать, что провинция останется в составе Испании. Об этом он заявил во вторник, 14 ноября, в интервью немецкой газете Die Welt.

При этом он отметил, что кризиса можно было избежать и без радикальных мер, если бы Мадрид не обострил обстановку и не лишил Каталонию статуса автономии.

Вместе с тем Пучдемон неожиданно заявил, что лично он всегда был сторонником единства с Испанией, не смотря на статус отца каталонской независимости. По его словам, причина происшедшего кроется в аннулировании статуса автономии от 2010 года, который был согласован парламентами Испании и Каталонии.

Между тем Пучдемон ушел от ответа на вопрос, будет ли он участвовать в выборах в Каталонии 21 декабря, которые были назначены властями Испании, отметив, что станет кандидатом только в том случае, если в его рядах будет сильная коалиция, и лишь с той целью, чтобы блокировать применение 155-й статьи конституции, а также нивелировать нанесенный испанским государством ущерб.

Напомним, 17 ноября в Брюсселе состоится первое судебное слушание в рамках европейского ордера на арест отстраненного главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и его соратников.

Как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал компании, расположенные в Каталонии, не выводить бизнес из региона. По его мнению с назначенными выборами в Каталонии в регион вернется спокойствие. Как заявил глава правительства во время визита в Барселону, который он осуществил впервые с провозглашения независимости в воскресенье, 12 ноября, выборы назначены на 21 декабря.