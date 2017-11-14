09:32 14.11.2017 | Политика | Новости
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Пучдемон заявил, что всегда выступал за единство Испании

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон готов рассматривать различные пути выхода региона из кризиса.

Пучдемон заявил, что всегда выступал за единство Испании

Он также готов признать, что провинция останется в составе Испании. Об этом он заявил во вторник, 14 ноября, в интервью немецкой газете Die Welt.

При этом он отметил, что кризиса можно было избежать и без радикальных мер, если бы Мадрид не обострил обстановку и не лишил Каталонию статуса автономии.

Вместе с тем Пучдемон неожиданно заявил, что лично он всегда был сторонником единства с Испанией, не смотря на статус отца каталонской независимости. По его словам, причина происшедшего кроется в аннулировании статуса автономии от 2010 года, который был согласован парламентами Испании и Каталонии.

Между тем Пучдемон ушел от ответа на вопрос, будет ли он участвовать в выборах в Каталонии 21 декабря, которые были назначены властями Испании, отметив, что станет кандидатом только в том случае, если в его рядах будет сильная коалиция, и лишь с той целью, чтобы блокировать применение 155-й статьи конституции, а также нивелировать нанесенный испанским государством ущерб.

Напомним, 17 ноября в Брюсселе состоится первое судебное слушание в рамках европейского ордера на арест отстраненного главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и его соратников.

Как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал компании, расположенные в Каталонии, не выводить бизнес из региона. По его мнению с назначенными выборами в Каталонии в регион вернется спокойствие. Как заявил глава правительства во время визита в Барселону, который он осуществил впервые с провозглашения независимости в воскресенье, 12 ноября, выборы назначены на 21 декабря.


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