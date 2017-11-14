09:26 14.11.2017 | Политика | Новости
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ООН приняла резолюцию о перемирии на время Олимпиады между Южной Кореи и КНДР

Генеральная ассамблея Организации объединенных наций приняла резолюцию о перемирии за неделю до старта Олимпийских игр и спустя неделю после Паралимпиады.

ООН приняла резолюцию о перемирии на время Олимпиады между Южной Кореи и КНДР

Соответствующие сведения стали известны с сайта Международного олимпийского комитета.

Примечательно, что консенсус о перемирии касается Южной Кореи и КНДР, а также будущих стран-хозяек Олимпиад – Японии, Франции, США и Китая. К тому же глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, выразил благодарность ООН за принятие данной резолюции.

Делегаты Генассамблеи призвали главу ООН и председателя Генассамблеи ООН содействовать соблюдению "олимпийского перемирия" между государствами-членами.

Принятая резолюция носит название "Спорт на благо мира и развития: утверждение мира и построение более счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов". В ней отмечается, что на олимпийском стадионе и в олимпийских деревнях XXIII зимних Олимпийских игр и XII зимних Паралимпийских игр будет поднят флаг ООН.

Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхенчхан в Республике Корея.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Третьем комитете Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций состоится голосование резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина". На сегодняшний день к соавторам проекта обновленной резолюции уже присоединились 40 стран.


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