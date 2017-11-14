Мэй обвинила Россию в использования информации в качестве оружия

Однако Мэй уверена, что Москва недооценивает устойчивость западных демократий, передает издание DW. По словам британского премьер-министра, Великобритания и ее союзники будут сотрудничать в борьбе против действий Москвы, которые представляют угрозу международному порядку.

Выступая вечером в понедельник, 13 ноября, на банкете, устроенном лорд-мэром лондонского Сити, она заявила, что президент России Владимир Путин пытается использовать информацию в качестве оружия.

Мэй также обвинила лидера РФ в предполагаемом кибершпионаже, в частности во вмешательстве в выборы в зарубежных странах и хакерских атаках на германский бундестаг и министерство обороны Дании.

В то же время, она надеется, что Россия выберет "другой путь".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Британия может покинуть все структуры Европейского союза в течении 20 месяцев. Европейские чиновники категорически отказали премьеру Британии Трезе Мэй в определении периода выхода страны по Brexit на два года, и заявили, что переходный период по Brexit может быть ограничен лишь 20 месяцами. Скорее всего государство покинет союз не раньше 2020 года.