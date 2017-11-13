Умеров заявил о намерении Эрдогана работать над вопросом деоккупации Крыма

Соответствующее заявление он сообщил в ходе пресс-конференции. Как заявил Умеров, сейчас он пока ничего не знает по освобождению Сенцова. Также он утверждает, что в данный момент вообще нет никакой информации о заключенным.

"Когда мы встречались с Эрдоганом, то говорили, что надо продолжать освобождать узников. Как приоритет определили Олега Сенцова. Эрдоган обещал, что будет заниматься этим вопросом", - отметил Умеров.

Вместе с тем зместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа добавил, что во время встречи с Эрдоганом также был поднят вопрос о деоккупации Крыма. В частности, данный вопрос является главным, а освобождение узников - это небольшой эпизод.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские политзаключенные Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров освобождены от уголовного преследования. Этот обмен стал возможным благодаря договоренностям, достигнутым во время визита президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину.