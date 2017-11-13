ООН обсудит ситуацию с правами человека в Украине

В рамках периодического обзора Совет ООН в Женеве обсудит ситуацию с правами человека в Украине 15 ноября 2017 года. Об этом передает пресс-служба Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Обзоры будут основаны на трех документах: на национальном докладе, на отчетах экспертов и информации, предоставленной заинтересованными сторонами - правозащитными учреждениями, а также разными организациями. В упомянутых документах были нарушены, среди прочих, вопросы: имплементация Минских соглашений, расследование нарушений прав человека по причине конфликта на Донбассе и многое другое.

Как сообщал УРА-Информ, миссия ООН в Украине может помочь в возвращении суверенитета.