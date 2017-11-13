18:22 13.11.2017 | Политика | Новости
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ООН обсудит ситуацию с правами человека в Украине

Среди тем дискуссии - нарушения прав граждан в зоне АТО.

ООН обсудит ситуацию с правами человека в Украине

В рамках периодического обзора Совет ООН в Женеве обсудит ситуацию с правами человека в Украине 15 ноября 2017 года. Об этом передает пресс-служба Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Обзоры будут основаны на трех документах: на национальном докладе, на отчетах экспертов и информации, предоставленной заинтересованными сторонами - правозащитными учреждениями, а также разными организациями. В упомянутых документах были нарушены, среди прочих, вопросы: имплементация Минских соглашений, расследование нарушений прав человека по причине конфликта на Донбассе и многое другое.

Как сообщал УРА-Информ, миссия ООН в Украине может помочь в возвращении суверенитета.


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