18:21 12.11.2017 | Политика | Новости
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Трамп резко высказался в сторону лидера Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына "маленьким толстячком". Об этом сообщает ВВС.

Трамп резко высказался в сторону лидера Ким Чен Ына

Трамп заявил, что готов помочь руководству КНДР рещить все ее территориальные и экономические споры в регионе, однако последние отреагировали гневно на высказывания американского лидера, назвав его турне "новым этапом разжигания конфликта". В свои Твиттер Трамп иронично ответил чучхе на его слова о том, что Трамп страдает от "старческого маразма". Он пишет, что никогда бы не хотел назвать северокорейского лидера "толстым коротышкой".

Кроме того, глава США сказал, что готов быть другом Пхеньяна, хотя это и звучит странно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп первый раз за свою каденцию лично встретился с филиппинским коллегой Родриго Дутерте.


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