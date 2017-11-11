14:45 11.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко готовит законопроект о внедрении военного суда

Президент Украины Петр Порошенко планирует провести через Раду законопроект о внедрении специального военного суда. Об этом он заявил сегодня в Киеве во время церемонии назначения на должности новых судей в Верховный суд Украины.

Порошенко готовит законопроект о внедрении военного суда

По его словам, сейчас можно полностью завершить процесс реформирования судебной системы в стране и не затягивать данный вопрос, а потому есть предложение о создании специального суда для военных, а также новых законов об адвокатуре, о правовом образовании. Это поможет разгрузить накопившиеся дела, большинство из которых продолжает пылиться на полках судейских ведомств.

Президент планирует уже на следующей неделе создать рабочую группу по разработку Антикоррупционного суда, который займется вопросом урегулирования данного проекта и рассмотрения всез поправок.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Европейский союз готов поддержать создание антикоррупционного суда в Украине.


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