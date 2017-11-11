21:00 11.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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МВД представит свою стратегию развития на 2020 год в середине ноября

На следующей неделе в Кабинете министров Украины будет опубликована ​​стратегия развития Министерства внутренних дел Украины до 2020 года.

МВД представит свою стратегию развития на 2020 год в середине ноября

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков.

По его словам, реформа полиции в Украине продолжается, сейчас пройдена лишь часть пути. Огромные усилия мы приложили для внедрения изменений уголовной полиции, полиции общественной безопасности, серьезное развитие должна получить киберполиция и другие подразделения Нацполиции.

Стратегия развития будет представлена в виде череды блоков, над которыми мы работали на протяжении шести месяцев. Аваков также подтверждает высокий уровень доверия к органам внутренних дел, зафиксированный последним социологическим исследованием.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр внутренних дел Украина Арсен Аваков заявил, что его сын Александр, которому объявили подозрение, докажет свою невиновность в суде.


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