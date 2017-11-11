09:41 11.11.2017 | Политика | Новости
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Гуттериш настаивает на дипломатическом варианте решения возможного военного конфликта в Ливане

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявляет, что в случае эскалации боевых действий в отношении Ливана, на регион обрушатся разрушительные и трагические последствия.

Гуттериш настаивает на дипломатическом варианте решения возможного военного конфликта в Ливане

Об этом сообщает DW.

По его словам необходимо не допустить разжигания конфликта между Саудовской Аравией и Ливаном, а для этого срочно нужно наладить двойственные связи для обеих сторон. ООН будет делать все возможное для деэскалации кризиса, так как возобновление боевых действий может привести к огромным жертвам на территории страны, которая и без того находится в состоянии стагнации.

Напомним, что руководитель террористической организации "Хезболла" Хасан Насралла заявил, что Саудовская Аравия объявила войну "Хезболле" и Ливану.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно террористическая группировка "Исламское государство" договорилась о полном прекращении огня на границе между Сирией и Ливаном.


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