Гуттериш настаивает на дипломатическом варианте решения возможного военного конфликта в Ливане

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявляет, что в случае эскалации боевых действий в отношении Ливана, на регион обрушатся разрушительные и трагические последствия.
Об этом сообщает DW.
По его словам необходимо не допустить разжигания конфликта между Саудовской Аравией и Ливаном, а для этого срочно нужно наладить двойственные связи для обеих сторон. ООН будет делать все возможное для деэскалации кризиса, так как возобновление боевых действий может привести к огромным жертвам на территории страны, которая и без того находится в состоянии стагнации.
Напомним, что руководитель террористической организации "Хезболла" Хасан Насралла заявил, что Саудовская Аравия объявила войну "Хезболле" и Ливану.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно террористическая группировка "Исламское государство" договорилась о полном прекращении огня на границе между Сирией и Ливаном.