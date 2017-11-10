17:33 10.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Каждый украинец будет говорить на украинском языке, - Порошенко

Глава украинского государства Петр Порошенко отметил, что благодаря ранее принятому закону об образовании любой украинец сможет говорить на украинском языке совершенно свободно. 

Каждый украинец будет говорить на украинском языке, - Порошенко

Такую информацию Порошенко распространил в ходе всеукраинского форума представителей местных общин. По словам президента – была принята новая амбициозная реформа в сфере образования, выполняющая важную функцию – она повышает и осовременивает процесс украинского образования, делает его интерактивным и гибким. И украинцам, кроме прочего, будет возвращен украинский язык – с самого раннего детства.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко обещал вскоре подписать закон о судебной реформе.


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