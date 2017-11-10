Каждый украинец будет говорить на украинском языке, - Порошенко

Такую информацию Порошенко распространил в ходе всеукраинского форума представителей местных общин. По словам президента – была принята новая амбициозная реформа в сфере образования, выполняющая важную функцию – она повышает и осовременивает процесс украинского образования, делает его интерактивным и гибким. И украинцам, кроме прочего, будет возвращен украинский язык – с самого раннего детства.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко обещал вскоре подписать закон о судебной реформе.