08:36 09.11.2017 | Политика | Новости
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США ужесточили санкции против Кубы

В Министерстве финансов США сообщили, что с девятого ноября, Вашингтон ужесточает санкции в отношении Кубы. Изменения касаются финансовых транзакций, торговли, поездок и ряда других направлений.

США ужесточили санкции против Кубы

Санкции коснутся армии и служб безопасности страны, сообщается на сайте ведомства.

В минфине США добавили, что ожидают от властей Кубы улучшения ситуации с экономической и политической свободой граждан.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит поддерживать санкции против Кубы и Венесуэлы.

Власти запрещают гражданам, находящимся под юрисдикцией США, совершать финансовые транзакции с кубинскими структурами, включенными с специальный список Госдепа США. В него входят организации, которые контролируются или действуют от лица кубинской армии, разведки и спецслужб.

Также Министерство торговли США перестанет выдавать лицензии на экспорт тем компаниям, кто будет поставлять продукцию для подпавшие под санкции организации.

Кроме того, лицам, задействованным в поездках на Кубу, связанных с образовательными программами. Теперь надлежит осуществлять их строго через структуры, которые находятся под американской юрисдикцией.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр иностранных дел Испании Альфонсо Мариа Дастис Кеседо утверждает, что европейское сообщество должно продолжать сохранять санкции против России.


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