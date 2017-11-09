США ужесточили санкции против Кубы

Санкции коснутся армии и служб безопасности страны, сообщается на сайте ведомства.

В минфине США добавили, что ожидают от властей Кубы улучшения ситуации с экономической и политической свободой граждан.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит поддерживать санкции против Кубы и Венесуэлы.

Власти запрещают гражданам, находящимся под юрисдикцией США, совершать финансовые транзакции с кубинскими структурами, включенными с специальный список Госдепа США. В него входят организации, которые контролируются или действуют от лица кубинской армии, разведки и спецслужб.

Также Министерство торговли США перестанет выдавать лицензии на экспорт тем компаниям, кто будет поставлять продукцию для подпавшие под санкции организации.

Кроме того, лицам, задействованным в поездках на Кубу, связанных с образовательными программами. Теперь надлежит осуществлять их строго через структуры, которые находятся под американской юрисдикцией.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр иностранных дел Испании Альфонсо Мариа Дастис Кеседо утверждает, что европейское сообщество должно продолжать сохранять санкции против России.