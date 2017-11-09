США планирует выделить около 5 млрд долл. на противодействие РФ в Европе

Выдержки из отчета по итогам слушаний на Капитолийском холме размещены на сайте сенатского комитета.

Согласно данным сайта, "противодействие агрессии со стороны России" проходит в документе отдельной статьей.

Законодатели, в частности, обращают внимание на вторжения Москвы "в Грузию в 2008 и на Украину в 2014 годах".

А также ее угрозы государствам-союзникам по НАТО. В акте особо подчеркивается "расширение военной активности" РФ "в Арктическом регионе и Средиземном море", "развитие ее ядерной доктрины" и нарушение Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и многостороннего международного Договора по открытому небу.

Кроме того, Соединенные Штаты и их партнеров в Европе беспокоят "дезинформация, пропаганда, кибератаки" и проводящиеся Москвой "гибридные военные операции".

В этой связи Вашингтон планирует направить на реализацию инициативы по сдерживанию России в Европе 4,6 млрд долларов. Для повышения оборонного потенциала стран Балтии США выделят порядка 100 млн долларов.

Члены Сената и Палаты представителей также предложили американским многоканальным дистрибьюторам, включая операторов спутникового и кабельного телевидения, воздержаться от трансляции "контента, который принадлежит, контролируется или финансируется.

Учитывая все это, Вашингтон собирается направить на сдерживание РФ в Европе около пяти млрд евро.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Министерстве финансов США сообщили, что Вашингтон ужесточает санкции в отношении Кубы. Изменения касаются финансовых транзакций, торговли, поездок и ряда других направлений.