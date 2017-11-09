США планирует выделить около 5 млрд долл. на противодействие РФ в Европе

Комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей Конгресса США согласовали ежегодный акт о Национальной обороне, в котором противодействие агрессии со стороны России проходит отдельной статьей.
Выдержки из отчета по итогам слушаний на Капитолийском холме размещены на сайте сенатского комитета.
Согласно данным сайта, "противодействие агрессии со стороны России" проходит в документе отдельной статьей.
Законодатели, в частности, обращают внимание на вторжения Москвы "в Грузию в 2008 и на Украину в 2014 годах".
А также ее угрозы государствам-союзникам по НАТО. В акте особо подчеркивается "расширение военной активности" РФ "в Арктическом регионе и Средиземном море", "развитие ее ядерной доктрины" и нарушение Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и многостороннего международного Договора по открытому небу.
Кроме того, Соединенные Штаты и их партнеров в Европе беспокоят "дезинформация, пропаганда, кибератаки" и проводящиеся Москвой "гибридные военные операции".
В этой связи Вашингтон планирует направить на реализацию инициативы по сдерживанию России в Европе 4,6 млрд долларов. Для повышения оборонного потенциала стран Балтии США выделят порядка 100 млн долларов.
Члены Сената и Палаты представителей также предложили американским многоканальным дистрибьюторам, включая операторов спутникового и кабельного телевидения, воздержаться от трансляции "контента, который принадлежит, контролируется или финансируется.
Учитывая все это, Вашингтон собирается направить на сдерживание РФ в Европе около пяти млрд евро.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Министерстве финансов США сообщили, что Вашингтон ужесточает санкции в отношении Кубы. Изменения касаются финансовых транзакций, торговли, поездок и ряда других направлений.