Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем письменности

Как написал на своей страничке в Facebook глава государства, пусть вечно звучит украинский язык и приобретает поклонников по всему миру. Язык живет до тех пор, пока на нем говорят. Не бойтесь говорить на украинском. Думайте о будущем, - отметил Порошенко, цитируя слова писательницы Оксаны Забужко.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман у себя на страничке в Facebook также поздравил украинцев с Днем украинской письменности и языка, отметив, что наш язык - великий и неповторимый клад, который соединяет поколения украинцев в разных уголках Земли. Горжусь тем, что разговариваю на украинском, - написал Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине сегодня, 9 ноября, отмечают День украинской письменности и языка.

С 2000 года в этот день в прямом эфире "Украинского радио" транслируют Всеукраинский диктант национального единства, который может написать каждый желающий. Читать диктант в прямом эфире начнут в 12:30.