Дуда поведал об отношениях с Украиной

Так, нельзя терпеть ситуацию, когда представители различных учреждений ведут себя абсолютно неприемлемо для добрососедских взаимоотношений. Такое заявление девятого ноября сделал президент Польши Дуда – сообщает Польское радио.

По словам Дуды – все имеет значение. Историческая политика представляет важность и с этим сложно не согласиться, потому что история влияет на нынешние взгляды, оказывает воздействие на формирование различных институтов, на межличностные отношения – также подчеркнул Дуда.

Как сообщал УРА-Информ, президенту Польши намекали не ехать с визитом в Украину.