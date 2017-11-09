Депутаты включили в повестку дня вопрос Рыбалки

Депутаты намерены сегодня проголосовать этот вопрос. В частности, включение соответствующего проекта постановления №3119 "О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины восьмого созыва и избрании главы, первого заместителя, заместителей председателя, секретаря и членов специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации" поддержали 229 народных депутатов.

Проект постановления будет рассмотрен во время сегодняшнего заседания Рады.

Вместе с тем глава парламента Андрей Парубий продлил перерыв в заседании парламента еще на час. По его словам, поскольку это уже будет 12 часов дня, после перерыва, я прошу всех прибыть в зал после уже утреннего перерыва 12:30. Крупнейшей фракции нет в зале и поскольку невозможно проводить заседание, я объявляю по своему праву перерыв на полчаса, а потом уже будет плановый перерыв на полчаса, - отметил глава Рады.

Напомним, Верховная Рада Украины в четверг, 9 ноября, планирует продолжить рассмотрение законопроекта о жилищно-коммунальные услуги. Народные депутаты сегодня также определятся по поводу изменений в бюджет-2017. Как сказано в повестке дня сегодняшнего заседания, среди прочего парламентарии планируют рассмотреть ряд вопросов экономической политики.

Как сообщал УРА-Информ, печерский районный суд города Киеве в четверг, 1 июня, обязал Генеральную прокуратуру Украины открыть уголовное дело против народного депутата от Радикальной партии Сергея Рыбалки.