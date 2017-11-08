Порошенко инициировал заседание комитета президентов Украины и Польши

Резонансные заявления со стороны официальной польской власти в адрес Украины и ее руководства, звучащие в последнее время, вызывают серьезное беспокойство. Они не могут оставаться без надлежащего реагирования, - считает глава государства.

Как сообщает на своей страничке Facebook в среду, 8 ноября, пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, президент уверен, что для укрепления стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша, и чтобы избежать дальнейшей эскалации напряжения, необходимо провести такое заседание.

В проевропейской политике украинской власти нет политиков, которые имеют антипольские настроения. Украина - это стратегический партнер Польши, - подчеркнули в пресс-службе президента.

Напомним, Консультационный комитет является совещательным органом, который призван способствовать реализации договоренностей между главами двух государств, направленных на углубление дружественных отношений между Украиной и Польшей, который возглавляют внешнеполитические советники президентов.

Как сообщал УРА-Информ, президент Польши Анджей Дуда призвал руководство Украины отстранить от власти людей, которые имеют антипольские взгляды. По его мнению, такие люди "разрушают сотрудничество между странами".