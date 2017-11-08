Парламенту не хватило голосов для ратификации соглашения с ОПЕК

За законопроект № 0161 отдали свои голоса только 184 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. При этом предложение отправить документ в комитет на доработку также не набрало голосов. За это предложение главы парламента Андрея Парубия проголосовали только 193 депутатов.

Вместе стем представляя документ с трибуны парламента представитель "Народного фронта" Наталья Кацер-Бучковская пояснила, ОПЕК, которая покрывает страховые риски стран, где есть крупные кредитные риски для инвесторов, фактически, будут покрывать наши риски и давать возможность снизить средства, которые привлекаются в Украину.

Вместе с тем соглашение не нашло поддержки в зале, после чего Парубий заявил, что будет советоваться с юристами, как действовать в данной ситуации, чтобы этот законопроект могли вынести и могли рассмотреть. Я его не отклоняю, я только подчеркиваю, что не набрал необходимого количества голосов, и мы с юристами выработаем механизм, как мы можем его поставить и рассмотреть в зале, - сказал Парубий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что в 2016 году прямые иностранные инвестиции в Украину составили 4,41 миллиардов долларов.