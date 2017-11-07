12:40 07.11.2017 | Политика | Новости
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Президенту Польши намекают не ехать в Украину

Министр МИД Польши Витольд Ващиковский вскоре расскажет о ситуации в Украине президенту Польши А. Дуде.

Президенту Польши намекают не ехать в Украину

Так, министр намерен намекнуть Дуде о том, что следует ему отменить свой визит в Украину, запланированный на декабрь. Такие данные распространило радио Польши "Trojka".

Ващиковский отметил, что хочет провести встречу с президентом А. Дудой, который запланировал на декабрь визит в Украину. По словам министра – он хочет сообщить Дуде об итогах его визита во Львов, который имел место четвертого и пятого ноября. Он подчеркнул, что у него нет хороших новостей для Дуды – ситуация непростая. Но ему самому придется принять решение.

Как сообщал УРА-Информ, Д. Трамп оконфузился в ходе своего визита в Японию.


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