Парламент не захотел увольнять Авакова с должности

За документ отдали свои голоса только 31 народный депутат при 226 минимально необходимых. В месте с тем в пояснительной записке к документу, в частности, было сказано, что показатели уровня преступности по наиболее распространенным преступлениям за период работы Авакова министром, выросли до 30%, а уровень раскрытия упал до 10% по сравнению с показателями за прошлые годы.

Также авторы настаивали, что массовость случаев применения оружия патрульными полицейскими в отношении лиц, совершающих административные правонарушения, свидетельствует о незнании полицейскими базовых прав человека. Кроме того, отмечалось, что Национальное антикоррупционное бюро и Генеральная прокуратура подтвердили наличие расследований фактов незаконного отчуждения земельного участка площадью 18,15 га в интересах АО "Инвестор", которое близко к главе МВД, и фактов нарушений во время тендерных закупок рюкзаков, в котором фигурируют его близкие родственники. "Такая ситуация не способствует позитивному восприятию обществом деятельности Министерства внутренних дел Украины", - отмечали авторы проекта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 31 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали сына министра внутренних дел Арсена Авакова - Александра, а также экс-заместителя Авакова Сергея Чеботаря по делу о растрате при закупке рюкзаков для Нацгвардии.