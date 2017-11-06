В Румынии из-за судебной реформы начались протесты

Десятки тысяч людей вышли на улицу протестовать против судебной реформы. Манифестанты требуют от правящей коалиции отозвать из парламента законопроекты о внесении изменений в систему правосудия.

Как сообщают местные СМИ, по состоянию на утро понедельника движение автомобильного транспорта в центре Бухареста полностью приостановлено. Манифестанты, а их по предварительным данным около 12 тысяч человек, скандируют "Долой руки от правосудия!", "Мы не хотим жить в стране воров и коррупционеров!", "Мы – представители поколения, которое обязано остановить правовой беспредел".

Вместе с тем организаторы протестов заверили, что аналогичные манифестации пройдут и в крупных городах страны, таких как Тимишоара, Арад, Яссы, Сибиу, Констанца и Галац.

К акциям протеста присоединились и сторонники бывшего премьер-министра страны Дачиана Чолоша, который является руководителем политического движения "Румыния – 100".

Напомним, согласно одному из законопроектов, внесенных правящей коалицией в парламент, Юридическая инспекция, которая ранее подчинялась Высшему Совету магистратуры, перейдет в подчинение Министерства юстиции. Планируется также обсудить и ряд законопроектов о смягчении уголовного наказания за коррупцию.

Как сообщал УРА-Информ, президент Румынии Клаус Йоханнис, Европейская комиссия и дипломаты уже выразили озабоченность в связи с предлагаемыми правовыми изменениями. В то же время правящая Социал-демократическая партия заявила, что она намерена одобрить пересмотр судебного законодательства к концу нынешней парламентской сессии.