13:58 06.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Повышение пенсий не коснется бывших нардепов, прокуроров и судей, - Розенко

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что повышение пенсий не коснется бывших народных депутатов, прокуроров и судей.

Повышение пенсий не коснется бывших нардепов, прокуроров и судей, - Розенко

Об этом сообщает "Правительственный портал".

Также в Кабинете Министров Украины отметили, что осовременивание пенсий касается только тех людей, которые проработали всю жизнь на тяжелых профессиях.

"Мы не повышали пенсии ни бывшим прокурорам, ни судьям, ни народным депутатам или министрам, ни чиновникам разных уровней", - подчеркнул Розенко.

Вместе с тем украинский министр добавил, что больше всего выросли пенсии в людей людей, которые с 2011 года не делали никаких перерасчетов пенсий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пенсии инвалидам разной степени и групп начнут начисляться по новой пенсионной реформе уже с первого декабря. Чиновник сообщил, что в следующем году будет происходить увеличение прожиточного минимума, а потому пенсии могут снова вырасти. 


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