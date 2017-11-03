16:49 03.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина ожидает визита Анджея Дуды

Президент Польши Анджей Дуда в декабре посетит Украину с рабочим визитом. Об этом передает Rzeczpospolita.

Украина ожидает визита Анджея Дуды

Министр иностранных дел Польши сообщил, что визита президента стоит ожидать на середину октября. Дуда проведет двухчасовые переговоры с украинским президентом Петром Порошенко, он также встретится представителями миссии ОБСЕ, украинским премьером и спикером парламента.

Этот визит будет очень важным для Киева так как в 2018 году Польша будет непостоянным членом Совета Безопасности ООН, от ее решения будет зависеть отправлять ли миротворческую миссию ООН на восточные территории Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Анжей Дуда недавно заявил, что Украина должна вернуть свою целостность.


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