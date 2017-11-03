Twitter временно отключал аккаунт Трампа

Об этом говорится в сообщении компании.

Отметим, что микроблог американского главы государства перестал работать из-за человеческой ошибки сотрудника Twitter. Однако спустя 11 минут он был восстановлен.

"Мы продолжаем расследование и принимаем меры, чтобы это не повторилось", - отметили в компании Twitter.

Позже в компании уточнили, что по результатам внутреннего расследования оказалось, что аккаунт Трампа отключил сотрудник службы поддержки Twitter в свой последний рабочий день.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", основная аудитория украинцев пользуется интернет-порталами Google, Youtube и Facebook. Сеть стали дополнительной альтернативой для общения после того, как весной 2017 года украинский президент ввел запрет на пользование российской социальной сетью Вконтакте.