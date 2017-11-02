Суд в Испании арестовал восемь человек из отстраненного правительства Каталонии

Всех их подозревают в мятеже и растрате бюджетных средств. Среди арестованных вице-президент Уриол Жункерас.

Как сообщает La Vanguardia, бывшего главу департамента предпринимательства Санти Вилу, который уволился перед объявлением независимости Каталонии, суд отпустил под залог в 50 тысяч евро.

Напомним, Национальная судебная палата Испании вызвала бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона на допрос.

Как сообщал УРА-Информ, в испанской Каталонии около двух тыс частных компаний перенесли свои офисы в другие регионы Испании. Большинство компаний объясняют свои действия неопределенной политической ситуацией в региона, из-за чего могут возникнуть новые социальные волнение о проблемы в юридической плоскости. На данный момент Каталонию оставило 1982 компании.