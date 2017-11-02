США готовят новые обвинения российским чиновникам

Об этом передает The Wall Street Journal.

В ведомстве прокуроры собрали достаточное количество доказательств против конкретных шести чиновников РФ, обвинения готовы будут выдвинуть в полном объеме в 2018 году. Обсуждения по этому делу находится на раннем этапе.

Ранее американские спецслужбы выдвинули обвинения в сторону Кремле о том, что последний вмешивался в ход избирательной кампании между кандидатами Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом, причем открыто подыгрывая последнему. Недавно обвинения были выдвинуты против социальной сети Facebook.

Как сообщалось в " УРА-Информ", ранее федеральное большое жюри в Вашингтоне одобрило первые обвинения в расследование дела о вмешательстве России в президентские выборы в США.