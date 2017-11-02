НАПК начала реализацию пяти антикоррупционных программ

Об этом передает пресс-служба НАПК.

Сообщается, что в ведомстве подготовили целый сонм проектов для проверки государственных правительственных ведомств. Программы будут работать для Высшего хозяйственного суда, Службы безопасности Украины, Государственного космического агентства, Антимонопольного комитета и Государственного управления делами.

Программы направлены на противодействие коррупции, оценка возможных рисков, отметка ответственных исполнителей реализации каждого из мероприятий и проектов.

Как сообщалось в " УРА-Информ", Национальное агентство по предотвращению коррупции проверит задекларированный лидером фракции Радикальной партии Олегом Ляшко выигрыш в Украинской национальной лотерее.