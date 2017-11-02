12:23 02.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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НАПК начала реализацию пяти антикоррупционных программ

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начнет реализацию еще пяти программ для проверки деятельности органов власти.

НАПК начала реализацию пяти антикоррупционных программ

Об этом передает пресс-служба НАПК.

Сообщается, что в ведомстве подготовили целый сонм проектов для проверки государственных правительственных ведомств. Программы будут работать для Высшего хозяйственного суда, Службы безопасности Украины, Государственного космического агентства, Антимонопольного комитета и Государственного управления делами.

Программы направлены на противодействие коррупции, оценка возможных рисков, отметка ответственных исполнителей реализации каждого из мероприятий и проектов.

Как сообщалось в " УРА-Информ", Национальное агентство по предотвращению коррупции проверит задекларированный лидером фракции Радикальной партии Олегом Ляшко выигрыш в Украинской национальной лотерее.

 


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