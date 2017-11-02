На местных выборах 29 октября в большинстве областей победили кандидаты от "БПП"

От них победу одержали 60 кандидов. Вместе с тем от "Батькивщины" победу одержали в 13 кандидатов, от Аграрной партии Украины и от "Нашего Края" – по пять, от партии "За конкретные дела" – три, от "Укропа", Радикальной партии Олега Ляшко, "Силы людей" – по одному. Такие данные параллельного подсчета голосов в четверг, 2 ноября, опубликовал Комитет избирателей Украины.

Как сказано на сайте организации, за кандидатов от "БПП" на выборах в советы 25 городских ОТГ 29 октября проголосовали 34065 избирателей, за кандидатов от "Батькивщины" - 32014 избирателей, Аграрную партию Украины поддержали 21994 избирателей, "Наш Край" - 9996 избирателей, "Самопомич" - 7713 избирателей, "Укроп" - 7086 избирателей.

На выборах в городские советы ОТГ кандидаты могли выдвигаться только от местных организаций политических партий, самовыдвижение не предусмотрено. "Поэтому избиратели принимали во внимание не только личные качества или программу кандидата, но и учитывали его партийную принадлежность, - пояснили в КИУ.

По оценке организации, кандидатов от "БПП "Солидарность" поддержали почти равномерно во всех областях Украины, где проходили выборы в городских ОТГ. "Похожая ситуация у ВО "Батькивщина". В то же время, Аграрная партия Украины, "Наш Край", "Самопомич" и "Укроп" практически не получили голосов избирателей в около трети областей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине прошли первые территориальные выборы. В 201 объединенной территориальной общине в воскресенье, 29 октября, выбирали кандидатов во всех областях страны.