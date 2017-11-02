12:29 02.11.2017 | Политика | Новости
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Безвизовый режим между Украиной и ОАЭ вступит в силу в декабре

Украинцы получат возможность свободно ездить в еще одну страну.

Безвизовый режим между Украиной и ОАЭ вступит в силу в декабре

Так, безвизовый режим между нашей страной и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) должен будет вступить в силу уже в декабре 2017 г. Такое сообщение поступило второго ноября от главы украинского государства Петра Порошенко - в социальной сети Facebook.

Согласно его словам – начиная с декабря в силу вступит нота касательно отмены виз для украинских граждан, планирующих визиты  в ОАЭ. То есть – украинцы получают шанс для свободных поездок в еще одно государство. Цена украинского паспорта, таким образом, продолжает расти – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, Украина и ОАЭ достигли договоренности о безвизовом режиме.


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