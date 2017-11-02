20:34 02.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Аваков заменит охрану под Радой "другой конфигурацией"

Возвращать усиленную охрану полиции под здание Верховной Рады Министерство внутренних дел не будет.

Аваков заменит охрану под Радой

Вместе с тем, для обеспечения безопасности парламента будет введена другая конфигурация Об этом в четверг, 2 ноября, заявил глава ведомства Арсен Аваков. Вместе с тем министр не уточнил, о какой именно конфигурации обеспечения безопасности идет речь.

Напомним, несколько десятков человек продолжали акцию протеста возле здания Верховной Рады.

Как сообщал УРА-Информ, во вторник утром министр внутренних дел Арсен Аваков приказал правоохранителям снять охрану митинга возле Рады.

По его словам не стоит тратить лишние государственные деньги на охрану "этого хлама", а потому было решено снять сотрудников Национальной гвардии и полицейские патрули, которые более не будут обеспечивать охрану лагеря.


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