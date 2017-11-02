Аваков заменит охрану под Радой "другой конфигурацией"

Вместе с тем, для обеспечения безопасности парламента будет введена другая конфигурация Об этом в четверг, 2 ноября, заявил глава ведомства Арсен Аваков. Вместе с тем министр не уточнил, о какой именно конфигурации обеспечения безопасности идет речь.

Напомним, несколько десятков человек продолжали акцию протеста возле здания Верховной Рады.

Как сообщал УРА-Информ, во вторник утром министр внутренних дел Арсен Аваков приказал правоохранителям снять охрану митинга возле Рады.

По его словам не стоит тратить лишние государственные деньги на охрану "этого хлама", а потому было решено снять сотрудников Национальной гвардии и полицейские патрули, которые более не будут обеспечивать охрану лагеря.