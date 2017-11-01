Трамп после теракта в Нью-Йорке хочет отменить визовые лотереи

Об этом американский президент написал у себя в Twitter.

Президент-республиканец отметил, что он хочет ввести систему, при которой разрешение на иммиграцию в США будет выдаваться иностранцам, которые обладают ценными профессиональными навыками, в которых нуждается американская экономика.

"Мы ведем жесткую борьбу за введение системы иммиграции, основанной на критериях ценности, чтобы больше не было лотерейной системы, за которую выступают демократы. Мы должны быть намного жестче и умнее" - добавил Трамп в среду, первого ноября, на своей личной странице в Twitter.

Как сообщалоь ранее в "УРА-Информ", террористический акт в Нью-Йорке был совершен во имя террористической группировки "Исламское государство". Об этом сказано в записке, которую подозреваемый оставил в машине после наезда на велосипедистов. Мужчина, который убил восемь человек и ранил не менее 11 человек, оставил записку.



