Порошенко призывает Саудовскую Аравию поучаствовать в приватизации

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Глава правительства провел переговоры с управляющим директором Открытого инвестиционного фонда Королевства Саудовская Аравия Ясиром бин Османом Ар-Румаяном.

В ходе встречи стороны обсудили возможности дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества между Украиной и Саудовской Аравией.

Порошенко рассказал о реформах в Украине и меры, направленные на улучшение бизнес климата и повышение инвестиционной привлекательности Украины. Также пригласил их компании принять участие в приватизации в Украине.

Со своей стороны, Ясир бин Осман Ар-Румаян проинформировал о деятельности Открытого инвестиционного фонда в рамках реализации плана экономических реформ Saudi Arabia's Vision 2030, направленного на ослабление зависимости Королевства от доходов нефтяного сектора. По состоянию на 2017 год активы фонда составляют 160 млрд долларов США.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Франции Эмманюэль Макрон готов принять участие и выступить с речью на Петербургском международном экономическом форуме. Лидеры двух государств уже дважды встречались с момента избрания Макрона президентом. Российский президент уже посещал Францию, где провел переговоры с новым французским руководством: премьером и спикером французского Сената.