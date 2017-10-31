13:49 31.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине введут биометрические визы для поездок в Россию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поведал о внедрении специального контроля на украино-российской границе.

В Украине введут биометрические визы для поездок в Россию

Об этом он заявил во время брифинга по проекту резолюции Генасамблеи ООН "Ситуация с правами человека в АРК и городе Севастополь".

Климкин уверен, что на период ведения боевых действий необходимо также ввести контроль за передвидением и для российских граждан, усиленная проверка документов во время пересечения границы начнет работать уже в первого ноября 2018 года. Возможно это будет визовый режим, однако пограничники будут обязаны проводить тщательную проверку всех лиц.

На данном этапе, подчеркивает Климкин, этот вопрос не стоит на повестке дня, и не является вопросом рассмотрения в ООН, однако на уровне правительства ведутся диалоги.

Как сообщалось в " УРА-Информ", ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о необходимости ввести визовый режим с Россией. 


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