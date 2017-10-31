Тиллерсон поведал о новых санкциях против КНДР

Министерство финансов США готово опубликовать новый список санкций против северокорейских чиновников.
Об этом передает Yonhap News Agency.
В последних слушаниях в американском Сенате политики засыпали Тиллерсона вопросами о возможности расширения санкционного списка чиновников, военных и руководителей КНДР, а также компаний, которые сотрудничают с иностранными предпринимателями.
Госсекретарь подтвердил информацию о том, что Минфин на данном этапе ставит перед собой дополнительные санкционные цели, в результате переговоров могут быть анонсированы новые санкционные списки.
Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американский президент хочет продолжать работать над дипломатическим решением северокорейской угрозы, но до "падения первой бомбы".