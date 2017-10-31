08:44 31.10.2017 | Политика | Новости
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Тиллерсон поведал о новых санкциях против КНДР

Министерство финансов США готово опубликовать новый список санкций против северокорейских чиновников.

Тиллерсон поведал о новых санкциях против КНДР

Об этом передает Yonhap News Agency.

В последних слушаниях в американском Сенате политики засыпали Тиллерсона вопросами о возможности расширения санкционного списка чиновников, военных и руководителей КНДР, а также компаний, которые сотрудничают с иностранными предпринимателями.

Госсекретарь подтвердил информацию о том, что Минфин на данном этапе ставит перед собой дополнительные санкционные цели, в результате переговоров могут быть анонсированы новые санкционные списки.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американский президент хочет продолжать работать над дипломатическим решением северокорейской угрозы, но до "падения первой бомбы".


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