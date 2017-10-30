Власти Испании призвали суд отменить независимость Каталонии

При этом ходатайство имеет четкие юридические обязывающие последствия. Как сообщает местное издание El Pais, таким образом, правительство страны призвало суд пойти дальше, чем просто аннулировать декларацию.

Руководство страны просит внести максимальную ясность относительно "наиболее серьезной атаки на конституционный порядок".

Напомним, 27 октября парламент Каталонии провозгласил независимость от Испании на фоне подготовки Мадрида к ограничению автономии региона.

Как сообщал УРА-Информ, региональный парламент после тайного голосования объявил об одностороннем отделении автономного сообщества от Испании. В голосовании не участвовали представители оппозиционных партий.