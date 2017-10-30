Украина поддерживает политику Мадрида в отношении Каталонии, - Климкин

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По словам Климкина, украинская сторона полностью согласно с позицией центрального правительство о том, что необходимо придерживаться Конституции государства всеми субъектами институтов управления. Министр также провел компаративный анализ, сравнив ситуацию на востоке Украины и сепаратизм в Каталонии.

Климкин уверен, что Россия попытается использовать ситуацию в Каталонии в своих интересах, поставив процесс оккупации Крыма вместе с референдумом в Каталонии в один ряд.

Кроме того, во время встречи министры иностранных дел Украины и Испании обсудили ситуацию на Донбассе.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Павел Климкин посетил Грецию, где выступал на демократическом форуме.