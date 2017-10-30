Санкции против России необходимо сохранять, - Дастис

Об сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Порошенко, Дастис полностью будет придерживаться той позиции, которая предусматривает постоянное усиление влияния на РФ с целью укрощения ее агрессивной геополитики, в том числе и на территории востока Украины.

В свою очередь украинский президент подтвердил твердость позиции страны в контексте результатов каталонского референдума и провозглашение независимости. Необходимо сохранять суверенитет и не нарушать основное законодательство, иначе это бьет по основам европейской демократии.

Испания будет содействовать Украине в реализации ее евроинтеграционных стремлений, отметил глава испанского МИДа.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Павел Климкин заявил, что Россия попытается использовать ситуацию в Каталонии в своих интересах, поставив процесс оккупации Крыма вместе с референдумом в Каталонии в один ряд.