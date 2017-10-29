В Исландии подводят итоги парламентских выборов

Сообщается, что выборы в исландский Альтинг должны были состояться только в 2020 году, однако стремительный распад трехпартийной правоцентристской коалиции привел к временному политическому кризису на фоне скандала вокруг действующего премьера страны.

Правительственная центристская партия очень быстро теряет голоса на фоне массового завоевания электората со стороны партии независимости. Ее потенциальные союзники - Прогрессивная партия и Партия центра - получают по 10 процентов и 11 процентов голосов, соответственно.

Как сообщалось в " УРА-Информ", окончательный подсчет голосов ожидается в рано утром в воскресенье, 29 октября 2017 года.