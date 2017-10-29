Полиция проверяет возможный подкуп избирателей в Ровенской области

Как сообщает пресс-служба областной полиции, у ним обратилась кандидат на должность сельского головы Немовицкой объединенной общины, 46-летняя местная жительница. Она утверждает, что в селе Зносичи Сарненского района, возле местного дома культуры неизвестные лица подкупали избирателей.

На вызов направлена ​​следственно-оперативная группа и руководство Сарненского отдела полиции. Сейчас открыто уголовное дело и по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - пообещали в полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, зафиксированы нарушения законодательных требований по подготовительных заседаниях в 14% участковых избирательных комиссиях в ходе выборов в объединенные территориальные общины.