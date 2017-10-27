США могут запретить сотрудничество с 33 российскими компаниями ОПК

Такие сведения опубликованные в конфиденциальном правительственном документе, который находится в распоряжении газеты The New York Times. Таким образом, запрет коснется прежде всего компаний таких как: "Рособоронэкспорт", "Калашников", "Ижмаш", "Ростех", "МИГ", "Алмаз-Антей" и концерн "Созвездие".

По мнению Белого дом, с число разведывательных организаций и ведомств вошли: Служба внешней разведки (СВР), Главное управление Генштаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ), а также Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Специальный технологический центр.

Стоит добавить, что все эти меры не являются санкциями, поэтому активы соответствующих структур не будут замораживаться в США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп утверждает, что сотрудничество с Россией поможет "усмирить" Пхеньян. Трамп считает, что улучшение взамиотношений между Вашингтоном и Москвой помогло бы уладить конфликт с Северной Кореей, собственно как и диалог между нами и Китаем.