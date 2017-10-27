Клименко стал "правой рукой" Князева

Игорь Клименко будет заниматься вопросами дисциплины и законности в работе полиции, а также защиты полицейских. Заместитель будет отвечать за руководство ведомства по согласованию с МВД Украины о повышении ротационного подразделения обеспечения Нацполиции.

Князев уверен в том, что назначение Клименко не только оптимизировать работу полицейского ведомства, но и повысить раскрываемость преступлений по городу Киеву.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что за первое полугодие раскрываемость преступлений и налетов составляет около 62 процентов, что на 20 процентов выше, чем в 2016 году - 40 процентов.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Сергей Князев заявил, что в Украине будет создана новая криминальная разведка.